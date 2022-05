L’U4 FAIT SON CINÉMA

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 22:00:00 Durant un week-end, l’U4 se transformera en lieu privilégié d’accueil du 7e art. Il l’a d’ailleurs été à maintes reprises soit comme sujet, soit comme décors ! C’est pourquoi vous pourrez participer à une ou plusieurs projections autour de films, documentaires, courts métrages, reportages qui mettent en valeur notre usine et la sidérurgie. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

