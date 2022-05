L’U.POP fête ses 10 ans – Conférence sur la lutte pour le savoir au XXIème siècle Marmande, 13 mai 2022, Marmande.

2022-05-13 – 2022-05-13 Cité de la Formation 11 à 15 rue Albert Camus

Marmande Lot-et-Garonne

10 10 EUR L’Université Populaire de Marmande célèbre ses 10 ans le 13 mai dès 19h à la Cité de la Formation (amphithéâtre).

Au programme :

– Une conférence gratuite et ouverte à tous, sur la lutte pour le savoir au XXIème siècle, en présence de Dominique Sistach (docteur en droit public, sociologue et maître de conférences à l’université de Perpignan Via Domitia).

– Puis, un moment gourmand concocté par par l’Association du Sport Adapté Marmandais et sa maison “L’Arc en Ciel” accompagné de notes musicales proposées par le groupe Sunny Dream.

– Pour cette belle fête qui s’annonce, les inscriptions sont obligatoires via le lien suivant https://urlz.fr/i5m5

UPOP Marmande

