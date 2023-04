L’Europe entre vos mains par LTP Saint Joseph l’Amandier LTP Saint Joseph l’amandier Saint-Yrieix-sur-Charente Catégories d’Évènement: Charente

L'Europe entre vos mains par LTP Saint Joseph l'Amandier
9 et 11 mai
LTP Saint Joseph l'amandier
Gratuit, seuls les élèves de l'établissement peuvent participer aux activités.
LTP Saint Joseph l'amandier
Saint-Yrieix-sur-charente
Saint-Yrieix-sur-Charente
16710
Charente
Nouvelle-Aquitaine

2023-05-09T10:20:00+02:00 – 2023-05-09T22:00:00+02:00

L'Amandier Erasmus+
Age min 14
Age max 20

