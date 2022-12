L’TOUR DES PITCHOUNS Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

L’TOUR DES PITCHOUNS, 7 janvier 2023, Sauvian . L’TOUR DES PITCHOUNS

2023-01-07 10:30:00 – 2023-01-07 Les tout-petits dès 2 ans sont invités à découvrir leurs premiers jeux de société.

L’enfant découvre pour la première fois un jeu avec des règles, des instructions à respecter. Les règles, simples, sont adaptées à chaque âge et au niveau des enfants. Il apprend alors à accepter de perdre ou de gagner, à évoluer dans un groupe et se sociabiliser, à attendre son tour, etc. On retrouvera ici quelques grands classiques, comme le Verger de chez Haba, ou la série des « Little », de Djeco. Sur inscription. Les tout-petits dès 2 ans sont invités à découvrir leurs premiers jeux de société.

Sur inscription. ludotheque@ville-sauvian.com +33 7 85 79 62 11 dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault Ville Sauvian lieuville Sauvian Departement Hérault

Sauvian Sauvian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvian/

L’TOUR DES PITCHOUNS 2023-01-07 was last modified: by L’TOUR DES PITCHOUNS Sauvian 7 janvier 2023 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault Hérault Sauvian

Sauvian Hérault