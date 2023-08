Atelier – Prise en main d’un ordinateur L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Atelier – Prise en main d’un ordinateur L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Saint-Étienne, 5 septembre 2023, Saint-Étienne. Atelier – Prise en main d’un ordinateur Mardi 5 septembre, 10h00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Carte de médiathèque valide Atelier « Premier pas », pour les grands débutants, initiation à l’ordinateur.

Localisation : Tarentaize_Espace numérique, Saint-Étienne

Catégorie : Numérique

Conditions : Carte de médiathèque valide

Inscription : En ligne

– Le 05/09/2023 de 10:00 à 12:00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://mediatheques.saint-etienne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/AGENDA/1511/prise-en-main-d-un-ordinateur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 45.43606;4.381469

