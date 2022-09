Fête de la science : jeux vidéo L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Fête de la science : jeux vidéo L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, 8 octobre 2022, Saint-Étienne. Fête de la science : jeux vidéo Samedi 8 octobre, 14h00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize

Entrée libre

Sélection de jeux vidéo sur le thème de la science et de l’écologie, par l’@telier Numérique de la médiathèque de Tarentaize L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2022/08/programme-FDLS2022.pdf »}, {« link »: « http://www.fetedelascience-aura.com/loire/ »}]

http://mediatheques.saint-etienne.fr L’@telier numérique (médiathèque de Tarezntaize, St-Étienne) vous propose une sélection de jeux vidéo sur le thème de la science et de l’écologie. A partir de 6 ans. Le 08/10/2022 à 14:00 Tout le programme de la Fête de la Science 2022 dans la Loire (format pdf) Voir aussi : http://www.fetedelascience-aura.com/loire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T16:00:00+02:00

