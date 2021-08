Betting Betting BETTING, Moselle L’ROULE Betting Betting Catégories d’évènement: BETTING

Moselle

L’ROULE Betting, 5 septembre 2021, Betting. L’ROULE 2021-09-05 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-05 12:00:00 12:00:00 Zone artisanale Parking Centre E. LECLERC

Betting Moselle Betting 3 parcours route et 3 parcours VTT et marche. Petite restauration sur place. marian.bozek@wanadoo.fr +33 6 13 89 62 56 UnSplash dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: BETTING, Moselle Autres Lieu Betting Adresse Zone artisanale Parking Centre E. LECLERC Ville Betting lieuville 49.13631#6.81077