CHARLES GOUNOD CONSPIRACY Samedi 25 novembre, 20h00 L'R DU TEMPS

Le groupe de Saint-Nazaire est composé de 4 musiciens; Grégory au chant et à la guitare, Florian à la guitare également, Thomas à la basse et Alban à la batterie.

Partir avec Charles, c’est faire un détour, prendre la tangente d’un rock élégant et énervé. S’enfuir avec Gounod, c’est tracer dans l’air des routes entremêlées, calmes et tendues à la fois. Conspirer, c’est construire des ondes éphémères aspirées par la fronde…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

