Saint-Nazaire LEGACY L’R DU TEMPS Saint-Nazaire, 24 novembre 2023, Saint-Nazaire. LEGACY Vendredi 24 novembre, 20h30 L’R DU TEMPS Un groupe de punk rock nazairiens qui aime reprendre des classiques du rock des années 2000 et faire bouger son public! L’R DU TEMPS 6 rue François Marceau, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/bistrotRdutemps/?locale=fr_FR Bar Brasserie au cœur du Ruban Bleu à Saint-Nazaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu L'R DU TEMPS Adresse 6 rue François Marceau, 44600 Saint Nazaire Ville Saint-Nazaire

