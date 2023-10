Atelier entretien-nettoyage de machines à coudre L’R de rien Laguépie Catégories d’Évènement: Laguépie

Tarn-et-Garonne Atelier entretien-nettoyage de machines à coudre L’R de rien Laguépie, 21 octobre 2023, Laguépie. Atelier entretien-nettoyage de machines à coudre 21 et 22 octobre L’R de rien Entretien de votre machine électrique : les bons gestes pour bien nettoyer/entretenir votre machine.

Réparation de courroie de machines anciennes et sensibilisation à la machine à coudre à pédale : vous pourrez essayer de coudre avec une ancienne machine à pédale, venez tester ! L’R de rien 2 rue du Barry 82250 Laguépie Laguépie 82250 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T15:00:00+02:00 Flo.A86Circus Détails Catégories d’Évènement: Laguépie, Tarn-et-Garonne Autres Lieu L'R de rien Adresse 2 rue du Barry 82250 Laguépie Ville Laguépie Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville L'R de rien Laguépie latitude longitude 44.143838;1.971847

L'R de rien Laguépie Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laguepie/