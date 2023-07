Journée Mondiales des Vautours LPO Grands Causses Peyreleau, 2 septembre 2023, Peyreleau.

Journée Mondiales des Vautours Samedi 2 septembre, 09h30, 14h00 LPO Grands Causses Animations gratuits ou payants selon le structure organisateur

Activités proposés:

: Balade en corniches des Gorges du Tarn pour observer les vautours (15 personnes maximum). Réservation obligatiore, lieu de rendez-vous communiqué sur réservation. Après-midi : Observation d’une curée des vautours, nourrissage au charnier (15 personnes maximum). Réservation obligatiore, lieu de rendez-vous communiqué sur réservation.

À l’heure actuelle, les vautours sont victimes de désinformation et souvent présentés comme des animaux nuisibles. La création de cette journée vient à point nommé pour permettre une meilleure connaissance de cet animal et proposer de nombreux événements et d’occasions de découverte. Le thème pour 2023 est « Le Vautour dans l’Art ».

En France c’est la LPO qui relaie cette initiative et, pour 2023, la date retenue pour cette journée est le 2 septembre (1er samedi du mois).

Découvrir les vautours pour mieux les protéger

Ces espèces remarquables (nous employons le pluriel à dessein car il n’y a pas un mais des vautours) sont en effet indispensables aux écosystèmes pastoraux et donc à toute la filière de l’élevage.

En France, les vautours sont une espèce menacée et bénéficient à ce titre de Plan national d’Action coordonné par la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux).

Une journée consacrée à l’action

Le but de la journée internationale de sensibilisation aux vautours est de faire connaître au grand public les oiseaux nécrophages (ceux qui mangent les cadavres) de notre pays dans plusieurs directions :

caractéristiques des 4 principales espèces

menaces qui pèsent sur ces oiseaux

programmes de réintroduction

mesures de protection

dans le cadre d’activités ouvertes à tous comme des sorties de terrain, observation, expositions, …

2023-09-02T09:30:00+02:00 – 2023-09-02T12:00:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T16:30:00+02:00

