LPO CONFÉRENCE ANIMATION NATURALISTE AVEC LE FLAMAND ROSE Bédarieux, vendredi 8 mars 2024.

LPO CONFÉRENCE ANIMATION NATURALISTE AVEC LE FLAMAND ROSE Bédarieux Hérault

Conférence exceptionnelle Vendredi _ mars à 14h à la salle Achille Bex de Bédarieux

Animation naturaliste avec le flamand rose

Conférence exceptionnelle Vendredi _ mars à 14h à la salle Achille Bex de Bédarieux

Animation naturaliste avec le flamand rose

Céline Laurens nous propose une animation autour du flamant rose et de ses parcours migratoires à travers une douzaine d’entre eux observés à Frontignan (français, Turcs, espagnols et Italiens…) avec présentation de photos (numériques et imprimées).

Céline ne tarit pas d’anecdotes au sujet des flamands.

Venez nombreux l’écouter et profiter de ses nombreuses photos.

Manifestation proposée par le groupe local LPO Haute Vallée de l’Orb

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com

L’événement LPO CONFÉRENCE ANIMATION NATURALISTE AVEC LE FLAMAND ROSE Bédarieux a été mis à jour le 2024-03-01 par OT DU GRAND ORB