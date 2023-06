Etre acteur de ses vacances LPA de Flamarens Lavaur, 23 juillet 2023, Lavaur.

Etre acteur de ses vacances 23 – 30 juillet LPA de Flamarens 4/6 ans : 430€/8jours 7/9 ans : 430 €/8jours 10/12 ans : 440 €/8jours 13/15 ans : 455 €/8jours

Le Domaine de Flamarens – LPA, situé au cœur du pays de Cocagne, proche de lavaur (81) accueillera les enfants et les jeunes dans un cadre agréable et sécurisant pour des séjours de 8 jours (ou plus).

La découverte du patrimoine naturel, culturel et humain, le respect des valeurs citoyennes et de la différence, le respect des rythmes et des besoins particuliers, la vie en collectivité, la convivialité permettent aux enfants de vivre intensément leurs vacances et d’en être réellement acteur. Les programmes sont élaborés avec eux en fonction de leurs envies, des compétences de l’encadrement et des moyens matériels disponibles en accord avec les valeurs de l’éducation à l’environnement vers un développement durable. Les repas sont confectionnés sur place en concertation avec les enfants et la cuisinière.

Pour les 4/6 ans et 7/9 ans, nous proposons une approche ludique, sensorielle, faisant appel à l’imaginaire et au rêve, avec des ateliers créatifs, des activités de pleine nature, des sorties récréatives.

Les 10/12 ans et 13/15 ans, élaborent et réalisent différents projets, vivent une aventure collective où chacun peut trouver sa place. Des activités d’expression, des activités scientifiques ou des activités de plein air sont prévues pour mieux appréhender l’environnement.

Radio Francas sera présente sur le séjour. Des sorties pourront être organisées (visite du souterrain de St Sulpice, Jardin des Martels, Lautrec…).

