L'Europe s'invite à Ribérac

Ribérac

L’Europe s’invite à Ribérac LP Arnaut Daniel, 28 avril 2023, Ribérac. L’Europe s’invite à Ribérac Vendredi 28 avril, 10h00 LP Arnaut Daniel entrée libre En partenariat avec la maison de l’Europe de Bordeaux, une journée pour découvrir l’Europe, sa diversité, ses institutions, de manière ludique (ateliers, témoignages, jeux…) LP Arnaut Daniel Rue couleau 24600 Ribérac Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00

Rue couleau 24600 Ribérac
Age min 15 Age max 18

