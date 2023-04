Rencontre lycée professionnel et MFR autour de l’Europe LP Arnaut Daniel 24600 Ribérac Catégories d’Évènement: 24600 Ribérac

Dordogne

Rencontre lycée professionnel et MFR autour de l’Europe LP Arnaut Daniel, 23 mai 2023, 24600 Ribérac. Rencontre lycée professionnel et MFR autour de l’Europe Mardi 23 mai, 08h00 LP Arnaut Daniel Après un petit déjeuner aux couleurs de l’Europe, les élèves du lycée professionnel Arnaut Daniel de Ribérac et ceux de la MFR de Vanxains vont parler et vivre l’Europe sous forme d’ateliers dans un esprit de caramaderie et de partage. LP Arnaut Daniel rue Couleau 24600 Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T08:00:00+02:00 – 2023-05-23T13:00:00+02:00

2023-05-23T08:00:00+02:00 – 2023-05-23T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: 24600 Ribérac, Dordogne Autres Lieu LP Arnaut Daniel Adresse rue Couleau Ville 24600 Ribérac Departement Dordogne Age min 15 Age max 17 Lieu Ville LP Arnaut Daniel 24600 Ribérac

LP Arnaut Daniel 24600 Ribérac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/24600 riberac/

Rencontre lycée professionnel et MFR autour de l’Europe LP Arnaut Daniel 2023-05-23 was last modified: by Rencontre lycée professionnel et MFR autour de l’Europe LP Arnaut Daniel LP Arnaut Daniel 23 mai 2023 24600 Ribérac LP Arnaut Daniel 24600 Ribérac

24600 Ribérac Dordogne