De ferme en ferme : SARL 13 blés, 29 avril 2023, Loye-sur-Arnon.

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Plus de 500 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire



Created 30 years ago, De ferme en ferme® is an event dedicated to Sustainable Agriculture that takes place every year on the last weekend of April. More than 500 farms committed to sustainable agriculture open their doors to the general public to discover their know-how and their activities.

Creado hace 30 años, De ferme en ferme® es un evento dedicado a la Agricultura Sostenible que se celebra cada año el último fin de semana de abril. Más de 500 explotaciones comprometidas con la agricultura sostenible abren sus puertas al gran público para mostrar sus conocimientos y actividades.

De ferme en ferme® wurde vor 30 Jahren gegründet und ist eine Veranstaltung, die der nachhaltigen Landwirtschaft gewidmet ist und jedes Jahr am letzten Wochenende im April stattfindet. Mehr als 500 Bauernhöfe, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben, öffnen ihre Tore für die breite Öffentlichkeit, um ihr Know-how und ihre Aktivitäten zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT CHATEAUMEILLANT