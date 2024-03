Loxymore on stage #3 La Place Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant

Loxymore vous invite à La Place pour une soirée caribéenne avec sur scène Deuspi & Lé Will, Maïzy, Jahlys et Mata accompagnés de DJ Greg aux platines !

Rappeurs, beatmakers, vidéastes, danseurs, graffeurs et bien d’autres : les cultures urbaines caribéennes regorgent de talents à tous les niveaux et brillent dans la scène francophone et internationale. Loxymore est un de leurs médias qui participe au rayonnement et à la documentation de ces talents à travers divers formats.

Après 2 éditions réussies en 2023, voici une nouvelle sélection d’artistes caribéens lors de ce plateau exceptionnel et inédit proposé par Loxymore ! Retrouvez Deuspi & Lé Will, Maïzy, Jahlys et Mata accompagnés de DJ Greg aux platines !

La Place 10 passage de la Canopée 75001

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ media@laplace-paris.com https://link.dice.fm/x3b8fc4e052f

Loxymore