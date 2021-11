Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Lox’one Two Three Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Lox’one Two Three Hérouville-Saint-Clair, 4 février 2022, Hérouville-Saint-Clair. Lox’one Two Three Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais Hérouville-Saint-Clair

2022-02-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-04 Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais

Hérouville-Saint-Clair Calvados Après une trajectoire en solo, Lox’One propose une formule trio.

100% compositions, 100% féminin, 100% vibratoire. Une nouvelle chanson Française, inclassable poétique, colorée et organique. Lox’One (Caen) est la chanteuse lead, Christiane Prince (Paris), la batteuse choriste et Patricia Penven (Rouen), la bassiste choriste.

Source : Saison musicale d’Hérouville Après une trajectoire en solo, Lox’One propose une formule trio. 100% compositions, 100% féminin, 100% vibratoire. Une nouvelle chanson Française, inclassable poétique, colorée et organique…. Après une trajectoire en solo, Lox’One propose une formule trio.

100% compositions, 100% féminin, 100% vibratoire. Une nouvelle chanson Française, inclassable poétique, colorée et organique. Lox’One (Caen) est la chanteuse lead, Christiane Prince (Paris), la batteuse choriste et Patricia Penven (Rouen), la bassiste choriste.

Source : Saison musicale d’Hérouville Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Auditorium du Conservatoire d'Hérouville 5, esplanade François Rabelais Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Auditorium du Conservatoire d'Hérouville 5, esplanade François Rabelais Hérouville-Saint-Clair