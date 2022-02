Low Roar la Cave aux Poètes, 23 mars 2022, Roubaix.

Low Roar

la Cave aux Poètes, le mercredi 23 mars à 20:00

LOW ROAR Après avoir dissous son très indie-rock Audrye Sessions, Ryan Karazija quitte sa chaude Californie pour rejoindre les terres de glace islandaises et former la très intime formation Low Roar. Et on peut dire qu’il y a trouvé l’inspiration car, avec son premier LP du même nom, Ryan nous emmène pour une odyssée onirique à travers lacs glaciaires, fjords et autres plages de sable noir. Son timbre de voix lancinant, à la croisée d’un Ry X et d’un Thom Yorke (période «Kid A»), se dépose comme un doux flocon sur des nappes de musique ambient/post-rock minimaliste. Refrains langoureux, arrangements de cordes envoûtants, mélodies electro-folk,… Ryan a définitivement trouvé son terrain de jeu ! THE BREAKFAST CLUB The Breakfast Club (duo lillois né en 2017), élabore une pop embuée, la possible bande-son d’un voyage à deux tout au long duquel, derrière un pare-brise un peu fêlé : la voix de Léonie Young s’occuperait de ménager les perspectives autoroutières, de faire pleuvoir ou jaillir les éclaircies, tandis que les guitares post-rock de Julien Puyau esquisseraient toutes les nuances d’un ciel de traîne, le ruban lumineux des villes au loin. Dans le coton de l’habitacle planent parfois quelques notes de synthétiseurs, parfois aussi des silences qui en disent long. Car derrière l’apparente douceur des compositions (quelque part entre Beach House et The XX), on devine une certaine urgence, voire même une inquiétude chez The Breakfast Club : où conduit la route que l’on vient d’emprunter ?

Tarifs : 14€ / 12€ / 10€

+ The Breakfast Club

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T23:30:00