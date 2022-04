Low Roar + guest Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Low Roar + guest Petit Bain, 10 octobre 2022, Paris. Le lundi 10 octobre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 17 EUR Sur place : 20 EUR

Après avoir dissous son très indie-rock Audrye Sessions, Ryan Karazija quitte sa chaude Californie pour rejoindre les terres de glace islandaises et former la très intime formation Low Roar. Low Roar Son timbre de voix lancinant, à la croisée d’un Ry X et d’un Thom Yorke (période «Kid A»), se dépose comme un doux flocon sur des nappes de musique ambient/post-rock minimaliste. Refrains langoureux, arrangements de cordes envoûtants, mélodies electro-folk,… Ryan a définitivement trouvé son terrain de jeu ! Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://petitbain.org/events/low-roar-guest/ http://facebook.com/events/399706055015012 http://facebook.com/events/399706055015012 https://bit.ly/LowRoar_PetitBain

