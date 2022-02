Low Island en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 17 septembre 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 septembre 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

LOW ISLAND

(Indie pop – Emotional Interference – Oxford, UK)

Originaire d’Oxford, Low Island se forme en 2016. Le groupe enregistre plusieurs EP qui remportent de jolis succès, influencés principalement par les sons de Radiohead, LCD Soundsystem et Talking Heads. Le groupe anglais est même défendu par Double J, Phil Selway de Radiohead, Peter Gabriel, BBC Radio 1, 6music et Rolling Stone en Allemagne ; et compte Dayglow et Glass Animals parmi ses fans.

Le quatuor anglais sort sur son propre label Emotional Interference son premier album en avril 2021. Encensé par la critique, If You Could Have It All Again atterrit second sur iTunes dans le classement des meilleurs albums au Royaume-Uni, et à la 17e place des meilleures ventes d’albums.

Dans cet opus, Low Island y parle avec mélancolie mais aussi optimisme de la vingtaine souvent caractérisée par les déceptions, les chagrins d’amour et le conflit cyclique, qui mène ensuite à un avenir plus prometteur.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

