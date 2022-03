Low Down. Jazz / « Le Moine et l’Oiseau » Quartet / JAM SESSION rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

rouge belle de mai, le samedi 26 mars à 21:00

1/ Low Down. Jazz, Came et autres contes de la Princesse Bebop », lecture musicale Une lecture parsemée de standards de jazz, autour des mémoires à vue d’enfant de la fille de Joe Albany, l’un des pianistes, entre autres, de Charlie Parker. La petite Amy Jo grandit entre des géants… du jazz et, entre autres, un nain… amoureux ! Attention, pas pour toutes les oreilles ! Caroline Roux (lecture), Denis Antoine (flûtes traversières), Pierre-Augustin Grivelet (guitare), Laurent Dussutour (contrebasse). 2/ « Le Moine et l’Oiseau » Quartet Modeste hommage au génie de Thelonious Monk et Charlie Parker. Une instrumentation originale pour les éternels « Round Midnight » et autres « Yardbird Suite »… >>>>> & JAM SESSION pour finir la soirée ! Denis Antoine (flûtes traversières), Pierre-Augustin Grivelet (guitare), Laurent Dussutour (contrebasse), Pierrick Portal (batterie). Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – Participation Aux Frais libre et consciente

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T01:00:00

