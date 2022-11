Low Cost Paradise, 3 février 2023, .

Low Cost Paradise



2023-02-03 20:30:00 – 2023-02-03

Toute ressemblance avec la réalité n'est pas du tout une coïncidence. Utilisant les codes du cirque traditionnel – une piste circulaire, un orchestre, un clown – Cirque Pardi! propose un spectacle de cirque contemporain, un hommage à la confusion, à la fragilité.



Dans un éternel tournage cinématographié, les artistes passent de l’ombre à la lumière, se permettant de transcender leurs propres personnages, de la fiction au réel, n’oubliant jamais qu’ils sont les metteurs-en-scène de leur propre existence. Armé de beauté et réclamant justice, Low Cost Paradise révèle la poésie du réel et le besoin de fiction. Trapèze fixe, trapèze ballant, danse, vélo acrobatique, funambulisme, portés acrobatiques, clown et jonglage s’ébrouent dans un univers magique et théâtral.



Musique : Antoine Bocquet

Trapèze ballant, musique, danse : Carola Aramburu

Portés acrobatiques : Elske Van Gelder

Magie nouvelle, manipulation d’objets, vélo acrobatique : Julien Mandier

Acrobatie, comédie : Maël Tebibi

Clown, voltige : Marta Torrents

Trapèze fixe : Eva Ordoñez

Funambulisme, création lumière, technique : Timothé Loustalot Gares

Equilibrisme, construction, machinerie : Maël Tortel ou Hardy Elouan

Regard extérieur : Garniouze

Aide à la scénographie et costumes : Julia Di Blasi



Cirque Pardi !

Musique, clowns, portés icariens, vélo acrobatique, trapèze fixe et ballant, danse, magie nouvelle, manipulation d’objets

Durée : 1h30

Dès 3 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Low Cost Paradise » sous chapiteau, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque..

