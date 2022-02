Low Cost Paradise de Cirque Pardi ! Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Low Cost Paradise de Cirque Pardi ! Saint-Pair-sur-Mer, 8 avril 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Low Cost Paradise de Cirque Pardi ! Saint-Pair-sur-Mer

2022-04-08 15:00:00 – 2022-04-10 16:30:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche « Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés… »

Cirque Pardi ! Vient poser ses amarres en Normandie.

L’occasion de venir découvrir Low Cost Paradise, un spectacle de cirque moderne sous chapiteau, pour petits et grands. Pardi ! propose un Cirque ‘Progressif’, hommage à la confusion.

Armé de beauté et réclamant justice, Low Cost Paradise révèle la poésie du réel et le besoin de fiction. Au milieu de cette époque chaotique, cette troupe choisit de danser jusqu’à la fin.

——————————————————-

[ Infos pratiques]

Sous chapiteau chauffé // 1h30 // Tout public. > Réservation & Billetterie.

– en prévente sur festik ;

– reservation.cirquepardi@gmail.com ;

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

