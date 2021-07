Low Cost Paradise – Cirque Pardi! Parc des Chantiers, 18 novembre 2021-18 novembre 2021, Nantes.

2021-11-18 Représentations du 11 novembre au 5 décembre 2021+ Rencontre à l’issue des représentations des samedis 20 et 27 novembre 2021 avec les artistes

Horaire : 20:00 21:30

12 € à 25 €BILLETTERIES places à l'unité à partir du 8 septembre 2021 :- www.legrandt.fr- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30)

Bienvenue sous le chapiteau du paradis perdu du Cirque Pardi! Dans ce repère de drôles de fous, imparfaits et audacieux, 5 femmes et 6 hommes acrobates, funambules, voltigeurs, clowns, musiciens, techniciens forgent dans le chaos un éden chaleureux où se retrouver, entre amis ou en famille ! « Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés ! » Refoulés du royaume des cieux, éloignés de tout Eldorado, ils ont trouvé refuge dans un asile d’enfer, fait de plastique et de produits chimiques. Artistes, constructrices, éclairagistes forment ce maelstrom où la joie est fragile et la poésie réelle. Dans le clair-obscur, en musique, les habitants de cet étrange lieu s’adonnent au trapèze fixe et ballant, à la danse, au vélo, aux portés acrobatiques, au jonglage et à la clownerie. Dépassant les obstacles et les limites, ils se racontent des histoires, transcendent leur existence et bricolent de la beauté, leur raison de vivre.Création collective de et par Carola Aramburu, Antoine Bocquet, Timothé Gares Loustalot, Julien Mandier, Eva Ordoñez, Janssens Rillh, Maël Tebibi, Marta Torrents, Maël Tortel, Elske Van GelderDurée : 1h30Public : à partir de 8 ans, famille

Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes