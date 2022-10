Loveni & Friends Pt. 2 à FGO-Barbara FGO-Barbara, 3 décembre 2022, Paris.

Le samedi 03 décembre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Prévente 23€ • Tarif plein 26€

Loveni

Antoine Chevallier, de son nom de scène Loveni, est un rappeur français originaire de Paris né le 8 février 1993 à Bagnolet, et membre fondateur de Bon Gamin avec Ichon et Myth Syzer. Loveni se fait remarquer en 2019 avec son Ep « une nuit avec un bon gamin » racontant son experience de la nuit parisienne. Le rappeur parisien revient l’été 2021 avec un second projet « In Love » qu’il défendra sur scène à Paris en Décembre 2022.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://dice.fm/partner/madline/event/b5g3v-loveni-friends-3rd-dec-fgo-barbara-paris-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=Madline&_branch_match_id=1051027320980074613&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c9LMTIwNzJKMzFIswQAC%2FO78CEAAAA%3D

