Lovely Kiz Festival Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Lovely Kiz Festival Montlouis-sur-Loire, 27 mai 2022, Montlouis-sur-Loire. Lovely Kiz Festival Montlouis-sur-Loire

2022-05-27 – 2022-05-29

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Montlouis-sur-Loire 70 EUR 70 140 Nous sommes ravies de vous retrouver pour notre premier festival près de Tours. Au programme, convivialité, partage, ambiance, apprentissage avec des intervenants choisis avec soin pour rendre ce week-end inoubliable . 2 soirées et 3 sociales. Brunch social le dimanche. Restauration sur place avec Feelgood food (crêpes party) L équipe Sensa’Kiz vous convie à son premier festival de danse. sensakiztours@gmail.com +33 6 66 15 86 51 https://my.weezevent.com/lovely-kiz-festival-by-sensakiz Nous sommes ravies de vous retrouver pour notre premier festival près de Tours. Au programme, convivialité, partage, ambiance, apprentissage avec des intervenants choisis avec soin pour rendre ce week-end inoubliable . 2 soirées et 3 sociales. Brunch social le dimanche. Restauration sur place avec Feelgood food (crêpes party) Sensa’Kiz

Montlouis-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Montlouis-sur-Loire Adresse Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Montlouis-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Lovely Kiz Festival Montlouis-sur-Loire 2022-05-27 was last modified: by Lovely Kiz Festival Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 27 mai 2022 Indre-et-Loire Montlouis-sur-Loire

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire