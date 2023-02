LOVELESS LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 16 septembre 2023, PARIS.

LOVELESS LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-09-16 à 19:30 (2023-09-16 au ). Tarif : 25.7 à 25.7 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Après avoir amassé des millions de vues sur les réseaux et s’être fait remarqué par des artistes de renom tel que Lizzo, Loveless débarque en France pour un concert au Trabendo le 16 septembre 2023 ! Le duo basé à Los Angeles excelle dans la pop-punk et a su se hisser dans le top Billboard grâce à sa reprise de “Middle of the Night” d’Elley Duhé. Après un tel succès, Loveless revient avec son EP “End of an era”, l’occasion pour le Julian Comeau et Dylan Tirapelli-Jamail de présenter leurs propres titres et mettre le feu à la capitale française dès l’automne. Loveless Loveless

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

Le duo basé à Los Angeles excelle dans la pop-punk et a su se hisser dans le top Billboard grâce à sa reprise de "Middle of the Night" d'Elley Duhé. Après un tel succès, Loveless revient avec son EP "End of an era", l'occasion pour le Julian Comeau et Dylan Tirapelli-Jamail de présenter leurs propres titres et mettre le feu à la capitale française dès l'automne.

