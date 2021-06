Paris La Dame de Canton Paris LOVE&FURIES + DYNAH La Dame de Canton Paris Catégorie d’évènement: Paris

Love & Furies, quand un Dandy nomade et une Amazone hippie vibrent ensemble. Louise & Olivier, complices musicaux depuis 2015, créent et jouent leur carnet de route dans une groove pop magnétique. Ils sortent « Shake Your Dreams » début 2020 sous le nom de DEEP, plongée cosmique dans 4 titres inspirés par les 70’s, Alabama Shakes, General Electriks… La voix envoûtante à la croisée de Grace Slick et Björk vogue sur une rythmique bien ancrée par un trio brut (basse, batterie, guitare électrique) et des textes racontant les rêves, la nature, l’amour, et l’espoir… un trip résolument positif ! Love & Furies impulse un nouveau single “Woo Me” qui va vous polariser. Concerts -> Autre concert La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

