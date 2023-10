AKALMY + PABLO L’ARCHITECTE + IOKANAAN LOVECRAFT Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

AKALMY + PABLO L’ARCHITECTE + IOKANAAN Vendredi 24 novembre, 19h00 LOVECRAFT

Soirée organisée par TK2 Productions.

AKALMY

PABLO L’ARCHITECTE

IOKANAAN

LOVECRAFT 32 bis rue Fouré, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

hip hop beatmaker