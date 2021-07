Lovecraft, mon amour Paray-le-Monial, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Paray-le-Monial.

Lovecraft, mon amour 2021-09-04 – 2021-09-04

Paray-le-Monial 71600

10 10 EUR « Lovecraft, mon amour »

Une pièce de Martine Chifflot-Comazzi

Musique de Béatrice Berne

Théâtre musical

Avec Christophe Pardon, dans le rôle de Howard Phillips Lovecraft et Martine Chifflot, dans le rôle de Sonia Greene Lovecraft

Clarinette: Béatrice Berne

Piano: Pierre Courthiade

Un biopic théâtral et musical retraçant la vie conjugale des Lovecraft à la faveur d’une hypothèse fantastique. Sonia vient d’apprendre la mort de Lovecraft, les souvenirs l’envahissent et laissent ressurgir le cours tumultueux d’un amour

Mise en scène, vidéos, décors et costumes:

Martine Chifflot-Comazzi

Dans les vidéogrammes insérés: Pascal Huvet, rôle de Nathanaël Davis, et Catherine Abadie, rôle de tante Annie.

arcane17desarts@orange.fr +33 3 85 26 29 07 http://beatrice-berne.com/

