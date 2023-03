LoveCraft , Mon Amour ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

LoveCraft , Mon Amour ESPACE 44, 29 avril 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30. Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Un biopic théâtral et musical fantastique,qui nous immerge musicalement dans l'Amérique des années 1920 à 1947 La pièce commence en 1947, Sonia vient d'apprendre le décès de Lovecraft,dix ans après sa mort.Cette nouvelle la bouleverse et provoque un torrent de souvenirs.Mais une étrange impression l'envahit,Howard serait-il ici ?De confidences en confidences, les personnages reconstruisentle cours d'un amour contrarié, extraordinaire, bouleversant… Sonia reconnaîtra-t-elle Howard L'amour est-il plus fort que la mort ?

Lieu ESPACE 44 Adresse 44, rue Burdeau Ville LYON

