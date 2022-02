LOVEBOT MUSÉE FABRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Envie de découvrir le musée Fabre en amoureux ? Préparer votre Saint Valentin le dimanche 13 février de 15h30 à 17h30 des jeux et l'application ArtyBot vous attendent !

Gratuit + prix Entrée du musée
Pass sanitaire obligatoire
+33 4 67 13 60 00 https://www.facebook.com/MuseeFabreMontpellier

