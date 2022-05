love the flor bal salle des fetes,Vaour (81), 20 mai 2022, .

LOVE THE FLOR BAL Vendredi 20 mai17h30 – 2h / Salle des fêtes de VAOURFêter la beauté du savoir-faire, la folie et la profondeur del’instant, le plaisir du geste. Les 10 ans de l’association, un hommage à nos premiers love bal. à partir de 17h30LA CHORALE DE VARENBOUT DE FICELLE, spectacle enfant par BE BLIBOP18h30AMANDINE MONIN, poète 20h30 / spectacleUNjE, Cie LA VÉGANOVAThéâtre performatif en foyer monoparental, à partir de 8 ansCe qui devait être un simple entretien de routine se trans-forme en véritable session de contrôle intensif. Le quotidienpressurisé de cette mère-solo jaillit alors et montre l’enversdu décor. Un uppercut sensible, bouffon et déjanté qui laisseaussi entrevoir l’entaille. La faille du monde. EXtra’Bal Fawzi Berger, Baptiste Quaranta et Jean Regazzoni3 musiciens multi-instrumentistes vous embarquent pourun Extra’Bal tout monde, divaguant de printemps pour invi-ter les corps à s’émouvoir en poésie et en liberté. BOUM / DJ PAILLETTES et +++entrée spectacle + bal : 7 eurosbuvette, repas à prix douxSONNETS 3 FOIS / www.sonnets3fois.fr / sonnetstroisfois@gmail.co *source : événement [love the flor bal](https://agendatrad.org/e/36331) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

