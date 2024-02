Love Ta Bonne Mère #8 Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement, dimanche 11 février 2024.

L’association 1 Déchet Par Jour organise un ramassage de déchets de grande ampleur sur le site de la basilique de Notre-Dame de la Garde.

Love Ta Bonne Mère est le ramassage incontournable des amoureux de Marseille ! Au programme ramassage de déchets, village Durable animé par de la musique, goûter et cadeaux.



Ramassage 14h-16h

Goûter 16h-17h

Partenaire MerTerre

Village durable Sauvage Méditerranée, les Flamants verts, Parc National des Calanques, Zéro Waste Marseille, Super Cafoutch, Recyclop et Vélos en Ville

Sacs et gants fournis, mais n’hésite pas à ramener tes gants si tu en as.



Chaque année à l’occasion du week-end de la St Valentin, la team Un déchet par jour invite les Marseillais à déclarer tout leur amour à la ville.

Comment ? En dépolluant le site le plus emblématique Notre-Dame de la Garde !

‍On peut te dire que chaque année on est pas déçus, puisque 800 à 1200 personnes se retroussent les manches et ramassent jusqu’à 900 kg de déchets en 2 heures.



T’es impressionné ? Nous aussi !

Tu pourras découvrir tous cela dans LE village durable animé par nos amis Sauvage Méditerranée, les Flamants verts, Parc National des Calanques, Zéro Waste Marseille, Super Cafoutch, Recyclop & Vélos en Ville

Pour terminer cette cleanUp, nous offrirons des cadeaux zéros déchet ainsi qu’un goûter de l’espace !



Alors t’es chaud ou t’es chaud ? .

