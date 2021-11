Love Race Cinéma Pathé place de la Loire, 15 février 2019, Orléans.

Love Race

Cinéma Pathé place de la Loire, le vendredi 15 février 2019 à 18:00

### La Love Race, c’est quoi ? Il s’agit d’une course à obstacle originale et ludique de 4km, qui se fait obligatoirement en « Duo », attaché par un élastique de 60 centimètre de long au poignet le temps de la course. Tours le Jeudi 14 février 2019 – Lac de la Bergonnerie (Village Piscine du Lac) Orléans le Vendredi 15 Février 2019 – Bord de Loire (Village Quai Châtelet) ### Comment s’inscrire à la Love Race ? Sur l’onglet billetterie en ligne, en remplissant le formulaire. Tarif à partir de 15€ et gratuit pour les enfants de -12ans _(_avec un tarif adulte acheté). Les départs se feront entre 18h00 et 21h00, avec un départ toutes les 20 secondes. Il ne vous reste plus qu’à venir à l’heure qu’il vous convient, pour éviter un temps d’attente trop long… ### Les nouveautés de la Love Race ? Voici les nouveautés par rapport à l’édition 2018. 15 obstacles sur le parcours fun et ludique, avec des structures gonflables de folie, la possibilité de faire le parcours plusieurs fois pour les plus sportifs et un ravitaillement à l’arrivée avec notamment une bouteille d’eau ! ### Pourquoi la Love Race ? Souvent les amoureux sont à court d’idée le jour de la St Valentin et souhaitent changer du traditionnel resto/ciné. Pour les célibataires, nous leur offrons la possibilité de venir s’amuser en donnant un côté fun et décalé à cette fête commerciale Pour les autres, une activité entre amis ou en famille pour s’amuser et resserrer les liens est toujours agréable « Tous les duos sont acceptés (tous les âges possibles) et seront attachés ensemble par lien créé spécialement pour la course. Vous serez en totale connexion avec votre partenaire ! » ### Objectif de la Love Race Réussir le parcours en entier en restant attachés Cohésion / Communication / Partage Effort physique en « Duo » Soirée en amoureux le jour et weekend de la St Valentin sous un autre angle S’amuser et découvrir (ou redécouvrir) sa/son partenaire du soir

Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-15T18:00:00 2019-02-15T21:00:00