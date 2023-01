Love-poursuite dans l’Aixpress Aix-en-Provence, 14 février 2023, Aix-en-Provence . Love-poursuite dans l’Aixpress 29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube Théâtre Antoine Vitez Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Bouches-du-Rhône Dirigés dans l’écriture par Sonia Chiambretto, dans la lecture et le jeu par Alice Leclerc, en mouvement dans la ville et dans une grande proximité avec les usagers du bus, ils feront entendre ce qui se dit de l’amour dans les méandres que vous empruntez parfois.



Focalisé sur les courses-poursuites amoureuses, des étudiants liront et joueront par intermittence, tout le long du trajet, dans le bus l’AixPress, ligne A, une écriture poétique qui mixera récits, screenshot, témoignages, documents, images… billeterie-theatrevitez@outlook.fr +33 4 13 94 22 67 https://theatre-vitez.com/ Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

