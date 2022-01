Love Paddle Fouesnant, 13 février 2022, Fouesnant.

Love Paddle Fouesnant

2022-02-13 14:30:00 – 2022-02-13 16:00:00

Fouesnant Finistère

La Beg-Meil Paddle Cup organise la Love Paddle à l’occasion de la Saint-Valentin

Course technique en duo, amoureux, solos, potes !

Course en binôme pour les amoureux du Sup

Pour les autres, nettoyage de plage

Pot de l’amour à 16h!

Tarifs : Gratuit pour les membres de l’association, sinon 5€.

contact@begmeilpaddlecup.fr http://www.begmeilpaddlecup.fr/

Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-01-28 par