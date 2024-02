LOVE ON THE BICHES | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, mercredi 28 février 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

tarif solidaire : 10€*

prévente : 15€*

Les Bad Biches sont une famille de créatures qui arpentent les nuits de France et de Navarre en offrant chaque soir un spectacle nouveau dans la tradition du Cabaret.

Explorant la Chanson Française, l’adrénaline du RNB, la force de l’Opéra, le drame Italien et les morsures du Punk, elles vous traînent la pâte dans leurs histoires avec une impertinence qui leur est propre.

Pour leur second tour au Hasard Ludique, les Biches célèbrent l’Amour, le grand, le magnifique et souvent tragique partenaire de nos passions. Qu’il soit filial, romanesque, passager ou autre, ce fioul de nos existences aura de quoi nous faire pousser la chansonnette, pour tout vous dire éperdument. Un rendez-vous galant à ne surtout pas manquer pour ne pas finir en mille morceaux : le 28 février à partir de 20h. Haut les coeurs !

✨ Présentation des créatures ✨

Louison du Broca :

Née dans un écrin rose poudré, parée de Kitsch et de drames Italiens, Louison est d’une mythologie à laquelle on avait oublié de croire, pourtant pendue à ses lèvres se trouvent toujours des miettes d’espoir.

France-Blüe :

Créature indomptée au sourire immense, France-Blüe communique dans une fréquence nouvelle et dévore le monde à chacun de ses regards.

Constance Palmer :

Doyenne de toutes les Biches, la Palmer tire sa voix grave de toutes les époques qu’elle a traversée. Malgré son apparence tragique, elle sait aussi se montrer explosive.

Gloria et G10ry013 Hagenmoss :

Gloria hurle et murmure. Elle se prend pour la Vierge et Nina Hagen. Elle aime tout le monde même le patriarcat qu’elle aime à coup de talon de 16 dans la tête !

Parfois se pointe son petit frère G10ry013, derrière son nom de virus informatique gay, se cache un cœur tendre comme un steak tartare, laissez-le vous menez dans un spleen techno-queer!

Apollonia et Apollo One :

L’énergie la plus volcanique de toutes les biches, notre Apollonia a l’âme aussi féroce que sa beauté, comme sorti d’un film de Coppola elle est prête à tout pour défendre son GANG.

Un autre lien du sang et pas des moindres, son frère : Apollo One membre unique et fondateur du label OUINN OUINN, nouvelle fraicheur du rap game et enfant terrible du 20-1 (19e si t’as pas la réf) qui laissera sa marque dans votre histoire.

Miss Clit’ :

Restée bloquée dans les heures de gloire d’une Loana, Miss Clit’ est une biche apôtre des millenials nostalgiques de Diam’s et Kamaro. Actrice de charme ratée, plus plastifiée qu’un océan, voici les chants d’une sirène en mâles d’amour. »

Véna l’Étincelle :

Fille naturelle de Patrick Sébastien et Nadine de Rothschild, ce moulin à parole aux allures Thatchériennes partage ses avis bien tranchés sur notre temps politico-médiatique, lorsqu’elle ne pousse pas la chansonnette pour faire tourner une serviette.

Bad Biches