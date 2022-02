Love is in the Air – Dana Luciano & Emmanuel Guirguis TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Love is in the Air – Dana Luciano & Emmanuel Guirguis TNT – Terrain Neutre Théâtre, 18 février 2022, Nantes. 2022-02-18 Concerts du 17 au 19 février 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concerts du 17 au 19 février 2022 à 21h Concert. Avec sa personnalité incomparable et sa voix incroyable, trempée dans la tradition et le langage des grandes chanteuses de jazz, Dana Luciano reprend, avec un bonheur non dissimulé, ses airs favoris, ceux qui ont bercé son enfance ou ceux qui l’ont inspirée, et vous invite à célébrer l’amour. Love is in the Air… Des grands standards de jazz américains, de la pop, en passant par la chanson française ou le cinéma, des textes à lire, des textes à chanter, une voix et une guitare qui s’écoutent, conversent, improvisent et rêvent en toute confiance Né de la rencontre entre la chanteuse Dana Luciano et le guitariste Emmanuel Guirguis, le duo allie avec brillance le talent, l’expérience et la sensibilité musicale des deux artistes. On retrouve ici tous les ingrédients qui font de cette formule une valeur sûre : une voix puissante, ronde et chaleureuse dans un écrin d’harmonies subtiles à la guitare. Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

