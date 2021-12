Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Love in jazz ou la rencontre de l’amour et du jazz Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Love in jazz ou la rencontre de l’amour et du jazz Médiathèque Pierre-Amalric, 22 janvier 2022, Albi. Love in jazz ou la rencontre de l’amour et du jazz

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

Pour William Shakespeare « La musique est l’aliment de l’amour ». Nicolas Gardel, trompettiste, et Julien Duthu, contrebassiste, tous deux programmés dans le cadre de l’Albi Jazz Festival viendront improviser et nourrir les textes et les déclarations d’amour que vous aurez choisis de clamer, lire, murmurer… lors d’une scène slam ouverte à tous : à vous d’aimer ! Leur talent ne pourra que sublimer vos textes, vos lectures amoureuses, voire vos déclarations. Simple spectateur ou lecteur d’un soir, venez et laissez-vous porter par la magie des mots et de la musique. _Tout public._

Entrée libre.

Scène ouverte en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi