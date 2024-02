Love & Furies x Louisett x Air Goat La Dame de Canton Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h30 à 00h30

.Tout public. payant prévente : 12 EUR

Venez découvrir 2 groupes et 1 DJ set pour une soirée endiablée !

LOVE & FURIES

Depuis 2020, Love & Furies explore les méandres de la musique avec envie. Sous l’impulsion passionnée d’Olivier M, le projet donne vie à un Groove pop magnéEque, Erant son inspiraEon de ses voyages et ses mulEples faceHes. Son parcours musical diversifié fusionne pop, rock, jazz, classique et soul, influencé notamment par les années 70, BriHany Howard, l’Impératrice, Billie Eilish…

“Shake Your Dreams” est le premier EP. Plusieurs singles succéderont dont “Woo Me”, “Everyday”, “Raindrop” et le remix de Shake your Dreams.

Une voix envoûtante vogue sur un groove solidement ancré, accompagnée d’envolées pop et de textes narraEfs évoquant les rêves, la nature, l’amour et l’espoir – un périple sonore résolument posiEf.

En 2024, une nouvelle équipe intègre le projet, préparant ainsi un nouvel EP et insufflant une nouvelle paleHe de couleurs à ceHe aventure musicale. CharloHe B, chanteuse aux influences pop-folk-soul (Ks Choice, Angus et Julia Stone, KT Tunstall, Sia, …), disElle dans sa voix une suave délicatesse, parfois teintée d’un mystérieux voile.

LOUISETT

Indivisible duo d’espièglerie et de malice, subtil mélange de finesse et d’énergie brute, la complémentarité n’a jamais aussi bien résonné que dans Louisett.

Biberonnées à la soul, au r’n’b et au hip-hop, c’est tout naturellement que les voix en reprennent les codes, sans fard, sans artifice et sans tricher. Vibrante de sincérité, et emplie de douceur, la complicité s’entend.

Des textes en français simples, minimalistes, viennent épouser une musique au groove saisissant, qui affirme un style tout à fait personnel et assurément francophone !

AIR GOAT

Né en 1994 à Paris, j’ai découvert Ableton à 20 ans et je ne l’ai plus lâché. A la base compositeur, j’ai pris confiance en ma voix pour écrire et chanter sur mes morceaux.

C’est en 2020 qu’a lieu une vraie prise de conscience pour moi : je veux faire de la musique mon métier, je profite alors du confinement pour me poser le défi de sortir un morceau par semaine pour me plonger dans mes influences : l’intime, le sentimental, la passion.

En 2022 je sors mon premier album ‘IDEAL’, composé de 10 morceaux navigant entre rythmes groovy, synthés majestueux et guitares intimistes. L’album parle de ma vision fantasmée, idéalisée de l’amour.

En 2023 je sors mon EP ‘WONDERS’, fruit d’une collaboration avec un réalisateur, qui est une invitation au voyage et à l’émerveillement.

Depuis je produis surtout des morceaux funk que je partage parfois sur mes réseaux sociaux, dans l’objectif d’en faire mon prochain projet en 2024.

Mon singulier nom de scène AIR GOAT est avant tout un hommage à la personne qui m’a appris la musique, Carlos Hergott. C’est aussi une façon d’introduire de l’humour et de l’absurdité dans mon univers en prenant la chèvre comme animal totem.

Sur scène je laisse la part belle à l’improvisation à la voix, guitare, talkbox, fingerdrumming et je laisse parfois le micro aux rappeurs(euses) volontaires dans le public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

