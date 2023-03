Love Coach THEATRE A L’OUEST, 25 juin 2023, ROUEN.

Love Coach THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 17:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

Une thérapie qui dérape en fous rires avec un couple improbable et un coach aux méthodes aussi absurdes que douteuses… Une pépite d’humour décalée, à la bonne humeur garantie, classée parmi les 5 « bonnes pioches » de la Marseillaise (Festival Avignon off 2012) et sélectionnée par le jury du Printemps du rire de Toulouse 2014. Afin de pimenter leur couple, Yanis et Tessa font appel à Nathan, fraichement élu « Coach de l’amour » et aux méthodes très particulières… Au travers de bilans d’incompétences, de tests savoureusement décalés, et d’hypnose indienne, vous plongerez dans les coulisses de la vie de couple, avec ses joies, sa mauvaise foi, ses règlements de comptes… Assistez aux tribulations de ce trio infernal et soyez les témoins privilégiés de séances hilarantes…au dénouement original et surprenant !… Critiques presse : « Une détonation de rires. Une Véritable pépite d’humour dont on en ressort heureux.» La dépêche du midi « Xavier Matte tricote de savoureux dialogues » La Marseillaise « La pièce est une véritable réussite » La Montagne « Un scénario ingénieux. Une fin qui sort du conventionnel» Ardenne Web Love Coach Comedie

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

