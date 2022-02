Love brings love. Le défilé hommage à Alber Elbaz Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

PARIS 16E ARRONDISSEMENT

Love brings love. Le défilé hommage à Alber Elbaz Paris 16e Arrondissement, 5 mars 2022, Paris 16e Arrondissement. Love brings love. Le défilé hommage à Alber Elbaz Palais Galliera 10, Avenue Pierre Ier de Serbie Paris 16e Arrondissement

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00 Palais Galliera 10, Avenue Pierre Ier de Serbie

Paris 16e Arrondissement Paris Paris 16e Arrondissement EUR Le Palais Galliera célèbre Alber Elbaz avec une exposition d’un format inédit qui restitue le défilé hommage au créateur présenté le 5 octobre 2021 au Carreau du Temple à Paris. +33 1 56 52 86 00 https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr Palais Galliera 10, Avenue Pierre Ier de Serbie Paris 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Paris, PARIS 16E ARRONDISSEMENT Autres Lieu Paris 16e Arrondissement Adresse Palais Galliera 10, Avenue Pierre Ier de Serbie Ville Paris 16e Arrondissement lieuville Palais Galliera 10, Avenue Pierre Ier de Serbie Paris 16e Arrondissement Departement Paris

Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-16e-arrondissement/

Love brings love. Le défilé hommage à Alber Elbaz Paris 16e Arrondissement 2022-03-05 was last modified: by Love brings love. Le défilé hommage à Alber Elbaz Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement 5 mars 2022 Paris Paris-16E-Arrondissement

Paris 16e Arrondissement Paris