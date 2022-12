LOVE BOAT Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

2022-12-27 19:00:00 – 2022-12-27 22:00:00

Mayenne EUR 20 20 & & vous invite le mardi 27 décembre pour une croisière musicale sur la Mayenne à bord du Vallis Guidonis. ⁠· __ ⁠

3 heures de navigation acoustique pour s’ambiancer sur la Mayenne. Vous pourrez profiter de la meilleure vue pour observer les Lumières et tout cela : autour d’un verre !

Musique : Monsieur Bastien & IBANO

Animations : Happy bar, live mix DJ’s… · ⁠

Départ en face du cinéma Cinéville

Tarif : 20€ par personne ⁠

Nombre de places limitées : 100 personnes

Réservations et paiements uniquement au Castel 9

Horaire : 19h-22h⁠

Croisière musicale « Love Boat » à bord du Vallis Guidonis

