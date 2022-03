Love Bal – Annulé Salle des fêtes,Marsan (32)

Love Bal – Annulé Salle des fêtes,Marsan (32), 12 février 2022, . Love Bal – Annulé

Salle des fêtes, Marsan (32), le samedi 12 février à 19:00

Annulé *source : événement [Love Bal – Annulé](https://agendatrad.org/e/34346) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Annulé

organisé par les p’tits balauchs Salle des fêtes,Marsan (32) Salle des fêtes, 32270 Marsan, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T23:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Marsan (32) Adresse Salle des fêtes, 32270 Marsan, France lieuville Salle des fêtes,Marsan (32)

Salle des fêtes,Marsan (32) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//