Love Alençon, 4 juin 2022, Alençon.

Love Alençon

2022-06-04 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-04

Alençon Orne

Électron libre de la mode, Fifi Chachnil invente avec ses collections un univers féminin où se mêlent poésie, légèreté, humour et liberté. La styliste aux yeux de biche souhaite rendre à chaque femme le sentiment de sa beauté. Elle habille toutes celles qui osent être elles-mêmes et met en scène ses créations dans des lieux parisiens inédits. Mais Fifi Chachnil, c’est aussi un joli brin de voix qui tricote des paroles, des harmonies et des notes en bonne compagnie. Les dix titres de son album Love sont nés de sa plume et celles de ses amis, comme un jeu de cadavre exquis autour de l’amour. Avec Jean-Pierre Stora pour la musique, Philippe Katherine pour une chanson et un duo, Pierre et Gilles pour la pochette, Love se déploie sur le mode d’une conversation musicale. Au fil de cette balade entre Brooklyn, Soho et Paris, les nuages sont toujours roses et les souris se faufilent partout. Sur une scène parée d’ombres chinoises représentant le Moulin Rouge, la pétillante artiste nous promène dans son paradis, entourée de ses amis musiciens au piano, à la guitare, au banjo, au bouzouki, au violon, à la batterie et à la basse. Une soirée pimentée de surprises colorées.

Électron libre de la mode, Fifi Chachnil invente avec ses collections un univers féminin où se mêlent poésie, légèreté, humour et liberté. La styliste aux yeux de biche souhaite rendre à chaque femme le sentiment de sa beauté. Elle habille toutes…

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 https://www.scenenationale61.com/

Électron libre de la mode, Fifi Chachnil invente avec ses collections un univers féminin où se mêlent poésie, légèreté, humour et liberté. La styliste aux yeux de biche souhaite rendre à chaque femme le sentiment de sa beauté. Elle habille toutes celles qui osent être elles-mêmes et met en scène ses créations dans des lieux parisiens inédits. Mais Fifi Chachnil, c’est aussi un joli brin de voix qui tricote des paroles, des harmonies et des notes en bonne compagnie. Les dix titres de son album Love sont nés de sa plume et celles de ses amis, comme un jeu de cadavre exquis autour de l’amour. Avec Jean-Pierre Stora pour la musique, Philippe Katherine pour une chanson et un duo, Pierre et Gilles pour la pochette, Love se déploie sur le mode d’une conversation musicale. Au fil de cette balade entre Brooklyn, Soho et Paris, les nuages sont toujours roses et les souris se faufilent partout. Sur une scène parée d’ombres chinoises représentant le Moulin Rouge, la pétillante artiste nous promène dans son paradis, entourée de ses amis musiciens au piano, à la guitare, au banjo, au bouzouki, au violon, à la batterie et à la basse. Une soirée pimentée de surprises colorées.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par Orne Tourisme