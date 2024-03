LOVE ADDICT THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 14 septembre 2024.

Cette comédie rose et piquante met en scène deux amies pour qui le sexe et les hommes vont provoquer débats et divergences mais se retrouver, aussi complices, à rire entre femmes des travers de l’homo Erectus…Deux amies. Alice, femme libérée, fraîchement divorcée, décide de s’inscrire sur un site de rencontres, histoire de pimenter sa nouvelle vie.Manon, conservatrice, un peu coincée et mariée depuis 10 ans, déboule chez Alice pour lui avouerun secret qu’elle ne peut plus contenir !Une soirée, un canapé, beaucoup de vin et c’est la débandade pour Alice et Manon qui vont se confronter à la réalité des mecs des sites de rencontres d’aujourd’hui, qu’ils soient mariés ou pas.Nathalie COUGNY, poète et auteur engagée, s’est inspirée de son expérience personnelle, rejointe pour cette nouvelle adaptation par Arthur Loisel, un jeune auteur ayant le sens du tempo théâtral pour écrire cette comédie acerbe sur les sites de rencontre.Pendant 1h15, quelques vérités s’égrènent, sans tabou, avec un humour sarcastique, et souvent décalé…De Nathalie Cougny et Arthur LoiselAvec : Julie Bernata et Louise CassinMise en scène : Bruno Romier

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-09-14 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76