L’intermediaire, le samedi 19 février à 21:00

**Lovataraxx** (Cold Wave – Lyon) Entre la danse des nerfs et les pilules cataleptiques, LOVATARAXX est l’alliage envoûtant des synthés de cérémonie et des boites à rythme sérotonimiques. Tu entends parfois au loin les vagissements d’un Alan Vega entremelés d’accords mineurs et de vapeurs froides. Frappant au hasard et sans trop prévenir, Lovataraxx offre des bonbons aux inconnus croisés sur la piste de danse… [https://lovataraxx.bandcamp.com](https://lovataraxx.bandcamp.com) **SALO** (garage noise de mauvaise ambiance – Lyon) SALO pose, avec une certaine classe et une grande réussite, une belle pierre dans le jardin des musiques à fleur de peau avec son album « From Melmac With Hate ». Au grand jeu des références, pourtant largement digérées, on pense à la verve de Thee Oh Sees, à la hargne de Metz et à la classe de comptoir de The Fall

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-02-19T21:00:00 2022-02-19T23:59:00