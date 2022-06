Lova Lova + Nuri + Lizzie, 8 juillet 2022, .

2022-07-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non

Pour la première fois, Trempo s’associe avec le festival des cultures d’ici et d’ailleurs Aux Heures d’Été pour proposer une soirée conviviale et en plein air entre le Jardin C et Trempo. Au programme, un concert d’afropunk (Lova Lova) et un live electro, deep bass et percussions du producteur tunisien Nuri ! La Nantaise Lizzie ouvrira le bal avec un DJ set. Lova Lova I Concert I Afropunk Depuis 2016, Wilfried Luzele, aka Lova Lova, évolue au sein de la scène culturelle alternative kinoise (République Démocratique du Congo) en tant que musicien et performeur. Son style musical est multiple, principalement rock, parfois punk et souvent inspiré de la musique traditionnelle congolaise. Il chante en Lingala, en Kikongo, en Tshiluba et en Français. Ses textes décrivent avec humour et intensité la vie urbaine de Kinshasa. Parfois, ses mots quittent le réel pour s’envoler vers des univers fantasmagoriques et des paysages délirants. FB / IG Nuri I Concert I Musique électronique et afro futuriste Le producteur et percussionniste Nuri fait partie des valeurs montantes de la scène afro futuriste. Le visage caché derrière un rideau de tresses, le Tunisien mêle deep bass, samples d’instruments traditionnels et percussions organiques dans des grooves polyrythmiques. Son premier album Drup est sorti sur Shouka, un label français spécialisé dans la musique traditionnelle et l’électronique contemporaine d’Afrique du Nord. Drup est d’ailleurs un hommage à l’héritage tunisien, et un pont vers d’autres traditions, regorgeant de percussions et de voix d’Afrique, mais aussi d’Asie. Son deuxième album, Irun, toujours chez Shouka, est sorti en 2020. Nuri a clôturé la dernière édition des Trans Musicales de Rennes avec un set ardent et très remarqué. IG / FB / SC / BC Lizzie (Fast et Furieuses, Zone Rouge) I DJ set I Psyché scintillante Ex-fan des sixties sans le côté baby doll, Lizzie est adepte des sonorités hybrides, oscillant entre groove, psyché et bass music. Son univers musical s’articule autour de fréquences lourdes, de rythmes breakés et de mélodies qui étourdissent l’esprit. En 2020, Lizzie a cofondé le collectif féminin Fast et Furieuses et devient DJ résidente du collectif intersectionnel Zone Rouge. Pour cette soirée Aux Heures d’été à Trempo, Lizzie ouvrira le bal avec un DJ set percussif aux accents lumineux. IG / FB / SC



02 40 46 66 33